Miriuta a plecat azi de la CFR! Isi primeste banii pe un an si ii lasa locul lui Dan Petrescu

Vasile Miriuta s-a inteles cu sefii CFR-ului pentru rezilierea contractului.

Miriuta a fost azi la discutiile finale. Isi va primi banii si pentru sezonul viitor drept compensatie pentru ruperea acordului.

CFR pregateste un nou sezon de titlu cu Dan Petrescu antrenor. Super Dan va semna imediat dupa ce se va desparti oficial de Al Nasr din Emiratele Arabe Unite.



"Il ajut cu cea mai mare placere daca are nevoie de ceva, si el m-a ajutat pe mine la ASA Tg. Mures. Atunci eu am venit in locul lui", a spus Miriuta la despartirea de CFR.