Ministerul scoate BULDOZERELE din sertar! :) A aparut actul aditional care poate ajuta Dinamo sa aiba stadion

Ministrul Carmen Dan a prezentat actul in baza caruia spera sa anuleze contractul semnat in 2002 intre ACS Dinamo, condusa de Nicolae Badea, si CS Dinamo.

Carmen Dan spera sa poata preda in timp util baza din Stefan cel Mare catre Compania Nationala de Investitii pentru ca stadionul Dinamo sa poata fi reconstruit. Dan sustine ca acordul initial exista mai multe nereguli pe care actualul act aditional le poate indrepta. In cazul ruperii uniliaterale a asocierii, Badea poate cere despagubiri uriase, a mai precizat Ministrul. Badea nu are drept de semnatura la ACS FC Dinamo. Societatea se afla in insolventa de 7 ani. 80% din datoriile firmei lui Badea, aproximativ un milion de euro, sunt tocmai catre CS Dinamo.