Lovitura SOC pentru Hagi! Casap s-a accidentat grav si nu va mai juca in 2017

Tanarul jucator al lui Viitorul s-a accidentat in partida cu Gaz Metan din prima etapa.

Carlo Casap, tanarul mijlocas al campioanei Viitorul, nu va mai juca in acest an. Schimbat in minutul 7 al partidei cu Gaz Metan, Casap spera sa nu lipseasca mult timp de pe gazon. Din pacate, verdictul medicilor este unul crunt!



Casap a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate si va lipsi cel putin 6 luni de pe gazon, anunta Dolce Sport. Casap urmeaza sa se opereze.



Gica Hagi s-a bazat in 26 de partide in sezonul trecut pe Casap si urma sa aiba un rol si mai important in urmatorul sezon.