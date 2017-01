Lovitura pentru Reghecampf! Tamas s-a accidentat si Steaua ramane cu un singur fundas central valid

Tamas s-a accidentat.

Steaua a disputat pana acum 4 amicale in aceasta iarna, suferind 2 infrangeri si obtinand 1 egal si 1 victorie. Stelistii au marcat 3 goluri si au incasat 4, defensiva fiind una care scartaie in acest moment.

Emotiile lui Reghecampf sunt cu atat mai mare cu cat Tamas s-a accidentat si s-a pregatit separat astazi, anunta Gazeta. Lovitura ar fi una devastatoare pentru Steaua, mai ales dupa ce Tosca a plecat la Betis.

Steaua mai are o saptamana pana sa debuteze in noul an, urmand sa joace pe 5 februarie cu CFR Cluj. Daca Tamas nu isi revine pana la acel meci, Reghecampf va trebui sa improvizeze sau sa il forteze pe Balasa, jucator nepus la punct cu pregatirea.

Ramane de vazut insa cat de grava e accidentarea lui Tamas.

Fundasii centrali ai Stelei in acest moment: Moke, Balasa (nepregatit), Tamas (accidentat)