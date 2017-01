Lovitura MONSTRUOASA pentru Steaua lui Becali! Anunt de ultima ora al lui Talpan: DISPARE si FCSB

Steaua se reuneste azi. Pe langa enigmele din lot, Steaua nu stie nici cum se va numi in noul an.

Gazeta Sporturilor scrie ca juristul Talpan vrea sa impiedice si redenumirea in FCSB: "Vom ataca in justitie daca vor alege o denumire a carei prescurtare va fi tot FCSB. Se intretine confuzia si nu e normal. Vom ataca in justitie si va urma un nou proces daca initialele vor fi tot FCSB." Talpan vrea si palmaresul din 2003 pana astazi, dupa ce sustine ca l-a obtinut in instanta si pe cel dintre infiintare si 2003, anul in care clubul a fost preluat de Becali.

"Societatea care a preluat in mod fraudulos dreptul de a evolua in Liga 1 s-a folosit de ceea ce avea de drept castigat clubul adevarat Steaua Bucuresti. Vom solicita ca tot ceea ce s-a obtinut si ulterior anului 2003 sa fie considerat parte a palmaresului CSA", a spus Talpan pentru Gazeta. Juristul se refera la argumente legate de locul in liga 1 si coeficient european, preluate de la echipa Armatei.