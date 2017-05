Liga I FIERBE, presedintele LPF a luat o decizie INCREDIBILA! Anuntul facut in urma cu putin timp

Gino Iorgulescu nu va fi prezent pe niciun stadion, va urmari meciurile din ultima etapa a play-off-ului la televizor.

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anuntat, sambata, ca nu va fi prezent pe niciun stadion si va urmari meciurile din ultima etapa a play-off-ului Ligii I la televizor, informeaza site-ul oficial al LPF.

"Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Gino Iorgulescu, din dorinta de a pastra aceeasi echidistanta manifestata fata de toate competitoarele inca de la preluarea mandatului in fruntea LPF si de a nu lasa loc niciunei speculatii, generate de prezenta sa pe vreunul dintre stadioanele unde se va decide castigatoarea trofeului, informeaza ca a ales sa urmareasca aceste ultime 90 de minute din play-off in fata televizorului. Totodata, ca fost mare fotbalist si ca om implicat in acest fenoment de mai bine de patru decenii, domnul Gino Iorgulescu intelege emotiile si incarcatura psihica a celor implicati direct in aceasta lupta sportiva si nu doreste sa foloseasca acest eveniment, in care bucuria castigatorilor ar putea genera importante beneficii de imagine. Fotbalul are nevoie de valoare, Liga Profesionista are nevoie de solidaritate si unitate si nu de exercitii de PR", se arata in comunicatul LPF.

Ultima etapa a play-off-ului Ligii I programeaza sambata, de la ora 20.00, meciurile FC Viitorul - CFR Cluj, FCSB - CS Universitatea Craiova si Dinamo Bucuresti - Astra Giurgiu. FC Viitorul, FCSB, ambele cu 41 de puncte, si Dinamo, cu 39 de puncte, sunt cele trei echipe care au sanse de a castiga in acest sezon titlul de campioana a Romaniei.