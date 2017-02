Liderul Viitorul are sansa a doua, dupa Steaua. Oltenii si dinamovistii viseaza si ei. COTELE LA PARIURI PENTRU TITLU

Tot Steaua e favorita la pariuri sa ia titlul, desi Hagi e pe primul loc. Dinamo e departe, dar nu renunta la titlul dupa care alearga de 10 ani.

Steaua i-a luat pe Alibec si pe "Bizonul" Gnohere ca sa nu mai aiba surprize cu Hagi, cum s-a intamplat in toamna. Viitorul e, insa, prima in clasament, cu patrul puncte peste Steaua, care a inceput anul cu un rezultate de egalitate: 1-1 la Cluj.

"Singurul adversar care ne poate pune probleme e Viitorul. Celelalte echipe... nu cred. E razboi-razboi. Viitorul - Steaua e razboiul acum", spunea Gigi Becali in urma cu doua saptamani.

Desi au luat 7 in ultimele doua derbyuri, stelistii n-o iau in calcul pe Dinamo la titlu.

"Dinamo o sa fie mai puternica decat a fost in prima parte a campionatului", spune totusi Sergiu Hanca.

Plecata ca din tun in 2017, cu un 5-0 impotriva Voluntariului, Craiova este a treia favorita la titlu. Campioana Astra e creditata cu cele mai mici sanse dintre formatiile de la varf: are cota 35.00

Cote la pariuri pentru castigarea titlului

Steaua - 1.30

Viitorul - 6.00

Craiova - 12.00

Dinamo - 15.00

...

Astra - 35.00