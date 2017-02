LIBER pentru Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf! Ce probleme surpriza sunt cu RENOVAREA stadionului Dinamo

Razvan Burleanu vorbeste despre renovarea stadioanelor din Bucuresti.

Intr-un dialog purtat pe Facebook-ul oficial FRF, Razvan Burleanu a discutat cu fanii si despre arenele care ar urma sa fie renovate pentru Euro 2020.

"Anul acesta vor demara lucrarile la stadioanele Arcul de Triumf, Rapid si Ghencea. Sunt ceva dificultati la Dinamo, cu litigii privind dreptul de proprietate", spune seful FRF.

Acesta a comentat si despre posibilitatea ca nationala Romaniei sa joace pe noua arena din Craiova:

"Strategia federatiei presupune ca nationala sa nu mai joace doar in Bucuresti, pe Arena Nationala. Echipa trebuie sa fie acolo unde suporterii isi doresc si unde infrastructura permite."

"De aceea am jucat recent la Giurgiu, la Cluj, in primavara revenim la Cluj. Ne dorim ca arena din Craiova sa fie gata cat mai repede si fie in septembrie, fie in octombrie, sa putem juca acolo", mai spune Burleanu.