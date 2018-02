"L-am sunat pe Dica si i-am zis!" Becali anunta transfer de URGENTA la Steaua! Luni, ziua DECISIVA!

Dinamo 2-2 Steaua // Gigi Becali vrea sa aduca portar in ultima zi de transferuri.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dezamagit de prestatia tanarului Vlad, Becali l-a sunat pe Dica dupa meciul cu Dinamo si l-a pus sa caute portar. Maine e ultima zi de transferuri in Liga I, iar posibilitatile sunt limitate. Becali il vrea pe Iliev de la Astra, dar giurgiuvenii au cerut 2 milioane de euro pentru transfer.



"Maine e ultima zi de transferuri, am vorbit sa facem un transfer de urgenta. Maine cautam urgent un portar. Nu pot sa-l iau pe portarul de la Astra acum. Nu stiu pe cine, dar trebuie sa vedem de urgenta. Nu aleg eu, sa aleaga specialistii. Daca nu gasim, o sa vedem, nu il facem pe copil de rusine in Europa, a aparat, mergem cu el. Dar in campionat jucam cu Stancioiu, are experienta. Il mai avem si pe unul Niga, dar si ala e asa tanar. Am gresit ca l-am vandut pe Nita. L-am sunat pe Dica si i-am zis ca toata vina e numai a mea. Felicit jucatorii, echipa, au reparat golurile incasate de Vlad", a spus Becali la Digi.