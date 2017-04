Jurnalistul roman care i-a facut pe americani sa inteleaga "Razboiul Stelelor"! Becali: "Nu discursul lui Basescu, ci articolul din New York Times a contat cel mai mult!"

In timp ce armata americana priveste mobilizata situatia din Siria, in urma atacului cu rachete lansat asupra unei baze terestre, o parte a celei romane, si ea membra a Aliantei Nord-Atlantice, se lupta pentru fotbal. New York Times a venit in Romania sa caute raspunsuri pe seama acestui subiect.

New York Times, cel mai prestigios ziar din Statele Unite, totodata si cel cu cea mai mare circulatie pe teritorul SUA, a venit in Romania pentru a afla ce se intampla cu Steaua.

James Montague, ziarist al publicatiei de peste Ocean, a stat de vorba cu Emanuel Rosu, jurnalist Sport.ro, acesta dorind sa inteleaga toate aspectele scandalului iscat in sportul romanesc, in care cele doua parti sunt reprezentate de Armata, pe de-o parte, si Gigi Becali, pe de alta.

Dupa multe discutii purtate in Romania, inclusiv cu Becali, pe care l-a vizitat la "Palatul" din Aleea Alexandru, James Montague a semnat in NY Times articolul "Patronul si Armata se lupta pentru numele clubului".

"Lupta pentru Steaua Bucuresti este o poveste complexa despre lacomie, bani si, foarte posibil, razbunare", scrie Montague in articolul publicat si pe site-ul nytimes.com, trecand apoi prin istoria clubului care in 1986 cucerea Cupa Campionilor Europeni si care, mai tarziu, sub patronatul lui Becali, juca o semifinala de Cupa UEFA.

"Nu iesirea publica a lui Traian Basescu, ci articolul ala din New York Times a contat cel mai mult, asa a ajuns cazul in Parlament. Voi va dati seama, 3 pagini despre Steaua in New York Times?! Cand s-au mai scris trei pagini despre Romania in New York Times?" - Gigi Becali, Sport.ro

Montague reda declaratiile lui Becali, cel care i-a explicat jurnalistului american in discutia lor: "Am devenit bogat, iar cand un om devine bogat, vrea sa devina si faimos. Din acest motiv am preluat Steaua. Si asa am devenit faimos!".

"In urma calificarii in semifinalele Cupei UEFA, armata a inceput sa arunce o privire mai atenta asupra intelegerii pe care a facut-o cu Becali, la cedarea echipei de fotbal. Atunci au aparut discutiile despre ilegalitati si iregularitati in contract, precum si primele acuzatii de fals in acte", se noteaza apoi in articolul NY Times.

Articolul ii poarta pe cititori prin istoria recenta a procesului si prabusirea audientei de la meciurile echipei, ca urmare a incertitudinii create de decizia instantei si a declaratiilor lui Becali: "O sa numesc echipa FC Sport Becali, numele nu e important".

Steaua's dead. Long live Steaua! My @nytimes story on an owner, the army & the fight for a Romanian club's soul https://t.co/W0TNhmLUwm — James Montague (@JamesPiotr) April 4, 2017

Articolul complet poate fi citit AICI

Explicatiile date de CSA

La finalul discutiilor purtate cu Becali, americanul a ajuns si in Ghencea, acesta prezentand cateva fragmente din discutiile cu noul presedinte al Clubului Sportiv, Col. Cristian Petrea, dar si cu Marius Lacatus.

"Nu a existat un moment exact in care am decis sa luam brandul inapoi. A fost vorba de o analiza. Am luat decizia de a proteja marca Steaua. Aceasta actiune a pornit in urma unei analize atente, fiind bazata pe argumente solide date de documente.

Noi nu il vedem pe Becali ca pe un dusman. Noi avem clubul nostru, el are clubul sau", a spus Cristian Petrea in dialogul purtat.

"Eu nu am intentionat sa intru in conflict cu fostii mei colegi. Prieteniile sunt construite in ani si nu vreau sa le ruinez din aceasta cauza", a spus si Lacatus.

Insa nu doar pozitia celor implicati direct este redata de jurnalistul NY Times, ci si cea a suporterilor.

Acesta a discutat si cu un suporter, al carui identitate a pastrat-o anonima.

"Nu sprijinim echipa lui Becali, ci pe cea a Clubului Sportiv al Armatei. Becali a facut multe lucruri bune in fotbalul romanesc, dar are o gura mare si a spus si multe lucruri proaste despre legendele noastre. Nu voi sustine echipa lui Becali. Daca Steaua dispare, pentru noi dispare si fotbalul din Romania", au fost cuvintele spuse de suporterul identificat doar dupa prenume - Cosmin.

James Montague a parasit Romania inainte ca Becali sa schimbe numele echipei in FC FCSB, precum si inaintea Comitetului Executiv al FRF, care a aprobat acest lucru.

"Poate ca schimbarea numelui este o manevra ce tine de legalitate ori o incercare de a dezamorsa lupta cu Armata. Efectul este insa clar. Pentru cateva luni, poate chiar mai mult, prestigiosul nume Steaua Bucuresti dispare", scrie jurnalistul american.