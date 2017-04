Jucatorul SURPRIZA pe care il vrea Steaua! Becali n-a vorbit NICIODATA despre el

Becali a anuntat ieri, in direct la Sport.ro, ca va face 10 transferuri dupa incheierea sezonului.

Tintele sale? 'Toate din play-off. De fapt, 9 din play-off si unul din play-out!'. Becali s-a ferit sa dea nume, dar lista a parut ca se completeaza singura cu jucatorii anuntati deja cu potentiale oferte din partea Stelei. O poti vedea AICI!



Pe langa cei 11 pe care Becali n-a ascuns ca-i place, Steaua mai e interesata de un fotbalist de la o rivala: Baluta de la CS Universitatea Craiova. Becali a renuntat complet la Ivan, pentru care a negociat intens acum un an, dar si-l doreste pe Baluta, devenit capitan in ultimele etape. Trecut si pe la Academia Hagi, Baluta (23 de ani) a avut un sezon foarte bun in echipa lui Multescu si spera sa prinda si el o mutare importanta la finalul campionatului.

Craiova il evalueaza la cel putin un milion de euro, conform surselor Sport.ro, suma pe care Becali n-ar avea probleme sa o plateasca in cazul in care CSU ar vrea sa faca afaceri cu el. Chiar daca il ia pe Baluta sau nu, Steaua are alte doua obiective care au sau au avut legatura cu oltenii: Acka si Mateiu. Primul e liber de contract dupa ce s-a certat cu sefii, in timp ce mijlocasul central isi incheie in aceasta vara contractul si devine usor de adus.