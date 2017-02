"Jucatorii de picior stang trag 80% in stanga portarului" Cum explica Duckadam parada lui Nita de la penalty

Duckadam a vorbit dupa CFR 1-1 Steaua. Nita a aparat un penalty la 0-1.

"Dupa cum s-a desfasurat partida trebuie sa ne multumeasca, am jucat 45 de minute cu un om in minus. Mie mi-a placut evolutia Stelei, mai ales in aparare, care nu a aratat sigura in pregatire dar aseara s-a comportat bine.

Pacat ca arbitrul a stricat jocul. Alibec e o fire impulsiva, ar trebui sa fie mai linistit dar nu mi s-a parut ca merita rosu. Hai sa zicem ca primul poti sa il dai, dar al doilea ... nu poti sa il dai asa usor. Eliminarea lui Deac a fost in compensatie.

Si faptul ca nu dai 2 lovituri de pedeapsa, poate chiar 3... si la Deac, la Momcilovic si la De Amorim. Cred ca trebuia un arbtiru cu experienta mai mare la astfel de jocuri.

Ma bucur pentru Nita ca a aparat penalty-ul, a facut o partida buna. A ghicit coltul, jucatorul de picior stang trag 80% in stanga portarului, ma bucur pentru el.

Vad o imbunatatire semnificativa la Steaua, in primul rand apararea, care aseara a jucat bine, Momcilovici se remarca, Tamas, Moke, Balasa a fost la primul joc dar si el poate sa creasca. De Amorim e mai in forma, nu a fost extraordinar in tur. Suntem pe un drum bun. La Jakolis sper sa nu fie ceva de natura medicala, e cel mai bun de cand a venit la Steaua, poate sa creasca mult.", a spus Duckadam la Sport.ro.