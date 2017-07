Situatia INCREDIBILA a unui stelist! Era anuntat ca o SUPER LOVITURA, acum se antreneaza singur. Gestul extraordinar pe care-l face ca sa-si gaseasca echipa

Nu are loc in lotul primei echipe, dar situatia nu-l descurajeaza!

Cristian Ontel vrea cu orice pret sa joace fotbal. Chiar daca n-a intrat in planurile lui Dica si n-a fost in niciunul dintre cantonamentele verii, Cristian Ontel trage de unul singur pentru a fi in cea mai buna forma atunci cand isi va gasi un contract. Ontel are doar 19 ani, deci ar putea fi o solutie pentru locul U21. Steaua nu se bazeaza pe el nici la echipa a doua, asa ca atacantul s-a vazut nevoit sa gaseasca solutii. Ontel a inceput antrenamente individuale alaturi de Nana Falemi si nu rateaza niciuna dintre sedintele programate de fostul jucator al Stelei.

Ontel, 19 ani, a fost promovat la prima echipa a Stelei de Mirel Radoi, in urma cu doi ani. A prins in total 5 jocuri si a marcat un gol. De la inceputul lui 2017 a fost imprumutat la Clinceni, in liga a doua.