IRONIA INCREDIBILA a lui Sumudica inaintea meciului Viitorul cu Steaua! Ce le-a transmis lui Hagi si Becali

Marius Sumudica spera ca Viitorul sa fie un adversar pe masura in meciul de azi cu Steaua.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Viitorul are o singura victorie in istoria meciurilor cu Steaua, dar de aceasta data cele doua se intalnesc dintr-o postura noua.



Viitorul si Steaua sunt la egalitate de puncte pe primul loc al Ligii I, iar Sumudica spera ca echipa lui Hagi sa ii tina piept Stelei de aceasta data.



Acesta a avut un mesaj ironic inainte de meci: "Imi doresc sa vad un meci frumos si sa nu-mi aduc aminte de pelicula 'Asta seara dansam in familie'", a declarat Sumudica pentru DolceSport.