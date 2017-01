Intre "de neinteles" si "rusinos". Dinamo, singura echipa din Liga I care refuza sa se intareasca, desi pierde jucatori

Dinamo este singura echipa din Liga I care nu a bifat nicio mutare la capitolul veniri. Mai mult, formatia din Stefan cel Mare a renuntat la unul dintre cei mai buni oameni din tur, Vali Lazar, si este pe cale sa-si piarda si unul dintre capitani.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Dinamo nu s-a intarit deloc in aceasta iarna, dar si-a intarit marea rivala. Formatia din Stefan cel Mare l-a vandut pe Gnohere la Steaua. Pe langa "Bizon", si Vali Lazar, unul dintre cei mai buni oameni ai echipei in prima parte a sezonului, a fost cedat in Qatar.

Acum, si Filip ii poate spune "la revedere" lui Andone. Fundasul stanga al echipei nationale a fost ofertat de Karabukspor, din Turcia, la care mai joaca Latovlevici, Tanase, Alexe si Gaman.

In timp ce la capitolul plecari, Dinamo pare sa fie foarte activa, la veniri nu bifeaza nu misca absolut deloc.

Astfel, echipa lui Ionut Negoita a ramas singura din Liga I care nu a facut nici macar un transfer pentru a se intari.

La polul opus se afla FC Botosani ori CSU Craiova, care s-au intarit destul de bine. Pandurii si ASA sunt "campioane" la veniri, insa acestea au legitimat si multi juniori.

Bursa transferurilor din Liga I

Dinamo: -

Viitorul: Sebastian Mladen (fundas central, de la FC Sudtirol), Vlad Morar (atacant, de la ASA Targu-Mures)

Steaua: Mihai Balasa (fundas dreapta, de la AS Roma), Denis Alibec (atacant, de la Astra Giurgiu), Harlem-Eddy Gnohere (atacant, de la Dinamo Bucuresti)

CSU Craiova: Alexandre Barthe (fundas central, de la Grasshopper Zurich), Mingote (portar, de la ASA Tg. Mures ), Dimitrov (fundas stanga, de la FC Botosani), Stephan Draghici (atacant, de la Rm. Valcea), Nusmir Fajic (atacant, Xinjiang Tianshan Leopard)

Gaz Metan: Akaki Khubutia (fundas central, de la Dinamo Tbilisi), Bernard Onanga Itoua (fundas central)

CFR Cluj: Ciprian Deac (mijlocas dreapta, de la FC Tobol Kostanay), Claudiu Bumba (mijlocas ofensiv, de la Hapoel Tel Aviv)

Astra: Claudiu Belu (fundas dreapta, de la ASA Targu-Mures), Radu Crisan (fundas central, de la Academica Clinceni), Andrei Pitian (fundas central/mijlocas defensiv, de la Pandurii Targu-Jiu), Robert Boboc (mijlocas defensiv, de la CS Mioveni), Mihai Butean (mijlocas central, de la Academica Clinceni), Sergiu Bus (atacant, de la Sheffield Wednesday)

FC Botosani: Endrick dos Santos Parafita (mijlocas central, de la Apollon Limassol), Razvan Tincu (fundas central, de la Concordia Chiajna), Benjamin Kuku (atacant, de la ASA Tg. Mures), Alberto Cobrea (portar, de la Dinamo Bucuresti), Bogdan Ungurusan (fundas dreapta, de la Pandurii Targu-Jiu), Andrei Chindris (fundas, Universitatea Cluj), Laurentiu Bus (mijlocas dreapta, de la Hapoel Nir Ramat HaSharon), Alexandru Corban (mijlocas dreapta, de la SC Bacau), Alin Carstocea (mijlocas stanga, de la ACS Poli Timisoara)

CSM Poli Iasi: Florin Plamada (fundas central, de la FC Botosani), Ionut Pantaru (fundas stanga, de la Stiinta Miroslava), Alexandru Rauta (mijlocas defensiv, de la Pandurii Targu-Jiu), Bojan Golubovic (atacant, de la Steaua)

FC Voluntari: Andrei Ionescu (mijlocas central, ASIL Lysi), Vasile Mihai (mijlocas ofensiv, Unirea Tarlungeni)

Pandurii: Daniel Popescu (portar, de la Metalurgistul Cugir), Samson Nwabueze (fundas dreapta, de la CSM Ramnicu-Valcea), Erico da Silva (fundas central), Andrei Firan (fundas dreapta), Florin Ilie (fundas central, de la Luceafarul Oradea), Ionut Tataru (fundas central), Cornel Ene (fundas central, de la CFR Cluj), Ionut Neag (fundas central, de la CSM Ramnicu-Valcea), George Mihai (fundas stanga, de la Unirea Tarlungeni), Sorin Bușu (fundas stanga, de la CSM Ramnicu-Valcea), Yasin Hamed (mijlocas dreapta, de la ASA Targu-Mures), Olivian Surugiu (mijlocas dreapta, de la CS Universitatea Craiova), Paul Pacurar (mijlocas ofensiv, de la Luceafarul Oradea), Ionut Zaina (mijlocas, de la Unirea Tarlungeni), Dragos Firtulescu (mijlocas stanga), Marius Tigoianu (extrema stânga, de la Unirea Tarlungeni), Daniel Stana (extrema stanga, de la CSM Ramnicu-Vâlcea), Albert Voinea (atacant, de la Unirea Tarlungeni), Daniel Margarit (atacant, de la ASU Poli Timisoara)

Concordia Chiajna: Alin Dobrosavlevici (fundas central, de la ASA Targu-Mureş), Valentin Munteanu (mijlocas dreapta, de la Pandurii Targu-Jiu), Ovidiu Herea (mijlocas ofensiv, de la Pandurii Targu-Jiu), Florin Rasdan (atacant, de la FC Brasov)

ASA Targu Mures: Eduard Pap (portar, de la Luceafarul Oradea), Mirel Bolboasa (portar, de la Petrolul Ploiesti), Razvan Dulap (fundas dreapta, de la Soimii Pancota), Javier Velayos (fundas dreapta, de la Racing de Ferrol), Konstantinos Rougalas (fundas central, de la OH Leuven), Banel Nicolita (mijlocas dreapta, de la CS Faurei), Mihai Petra (mijlocas defensiv, de la FC Brasov), Cristian Balgiu (mijlocas central, de la CS Afumati), Viorel Ferfelea (mijlocas ofensiv, de la CS Universitatea Craiova), Andrei Sin (atacant, de la Unirea Tarlungeni), Marius Batfoi (atacant, de la CS Balotesti), Luis Alberto (atacant, de la FC Sioni Bolnisi)

ACS Poli Timisoara: Josip Soljic (mijlocas defensiv, de la NK Inter Zapresic), Josip Fucek (atacant, de la Vikingur Reykjavik)

Sursa lista transferuri: Sportescu.ro