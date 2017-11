INTERVIU EXCLUSIV cu Gigi Becali: noi reguli pentru Dica si ce se intampla cu Nemec, Rusescu si Keseru VIDEO

Viktoria Plzen - FCSB se vede la PRO TV, joi, ora 20:00

Gigi Becali schimba regulile pentru Nicolae Dica - nu mai vrea sa vada jucatori obositi, care joaca din trei in trei zile. Andrei Vlad va fi solutia pentru regula U21, atunci cand Nedelcu, Man sau Coman nu sunt in forma 100%.

Intr-un interviu exclusiv pentru PRO TV, Gigi Becali a explicat de ce apeleaza din cand in cand la "bataia publica", ce se intampla cu Nemec si Rusescu, dar si care sunt cei sase stelisti care "nu au cum sa lipseasca de la echipa nationala".

... despre campionat

"Nu mai avem voie sa facem pasi gresiti. De-aia am avut si iesirea pe care am avut-o dupa meciul cu Iasi. I-am spus lui Dica: 'Iarta-ma, dar nu imi retrag cuvintele'.

"N-am fost niciodata atat suparat pentru un meci, asa de mult timp. Asta pentru ca n-avem voie sa ne bata Iasiul niciodata."

... despre implicarea la echipa si "bataia publica"

"Nu a fost bine cu Nedelcu la mijloc. I-am zis ca daca nu are jucator U21 sa il bage pe Vlad. Acum imi reprosez ca n-am impus."

"La mine nu e cu la-la-la, ca zice presa ca Dica, nu stiu ce... Nu, Dica e un mare antrenor, dar la mine nu este ca la Dinamo, cu 'implicare discreta', asa cum a zis David. Cica implicare discreta a patronului. Bine, ma, faceti ca presa si se alege praful."

"Daca te bagi de ce te bagi, daca nu te bagi de ce nu te bagi."

"Pe mine ma intereseaza sa imi fie mie bine. Si asta imi reprosez, ca l-am lasat sa il bage pe Nedelcu. Meciul s-a pierdut la Nedelcu."

"Ei cer, toti, cer discutii intre patru ochi. Numai ca intre patru ochi nu e bataie asa de mare sa simti durerea."

"Bataia publica o tii minte. Te doare, doare rau de tot. De-aia dau bataie publica."

"Daca esti persoana publica, iei bataie publica."

"I-am spus lui Dica un lucru - nu mai vreau sa vad jucatori obositi, care joaca din trei in trei zile. Are lot suficient de mare. Am gresit la meciul cu Iasi."

... Nemec, Rusescu, Keseru

"Nemec e un jucator pe care il vrem, e posibil sa il luam. Sunt in stadiul ala pe care il stiti deja."

"Rusescu, da, de Keseru nu am discutat nimic. Bourceanu e o minciuna. Cineva va minte, e problema lor."

... investitii in baza de la Berceni

"1 milion de euro. Camera hiperbarica. Sa asiguram toate procedurile pe care le fac marile echipe in Europa."

"Plus biserica, ferma. Deja sunt vreo 40-50 de copii care dorm acolo. Acolo mananca, acolo dorm, fac scoala acolo in apropiere."

"Va fi ce va spuneam, militarie. Nu am facut inca acele reguli aspre, dar le vom implementa treptat."

... "5 stele" in echipa

"La ora asta avem Nedelcu, Florinel, Man, Benzar, Tanase. Cu astia cinci, eu zic ca peste doi ani ne putem bate cu orice echipa din lume."

"Eu va dau cuvantul meu de onoare ca daca imi da cineva 20 de milioane de euro maine, nu il vand. Florinel Coman poate deveni cel mai mare jucator al Romaniei. Nu il pun pe Hagi la socoteala, ca Hagi e altceva."

... despre Dinamo

"Dinamo cat Costa? Cat Florinel si Nedelcu. Ca sa vada lumea ce inseamna. Ca lumea zica ca Dinamo costa mult. Pai de ce nu cumpara nimeni?"

"De ce nu vine Andone? De ce nu vine Marica?"

"Sa vina ei, ca sunt specialisti. Ce as vrea sa vina niste specialisti sa bage bani. Unul singur e specialist si a bagat bani, Hagi."

... "Dati-mi diplome de merit, dati-mi medalii si decoratii"



"Am adus bani multi in tara, ar trebui sa imi dea diplome. Presedintele sa imi dea decoratii, Steaua Romaniei."

"Clubul asta al meu da in fiecare an bani la Registrul Comertului. Locul 1, cei mai multi bani."

"200 de milioane de euro. Si n-am vandut nimic din patrimoniul tarii, n-am vandut cherestea, petrol, nimic. Eu am adus bani din calificari."

"Lasati-ma, talharilor, ca eu trag la caruta, nu mai bagati sicane. Eu trag la caruta, ei fura din caruta Romaniei."

... 6 stelisti care "n-au cum sa lipseasca de la nationala"



"Eu cred ca Filip e cel mai bun mijlocas central al Romaniei. Numarul 1. Eu cred ca o sa-l ia la nationala. Eu am incredere in Contra. A facut el niste greseli, dar e baiat bun, am incredere in el."

"Coman, Man, Budescu... astia trei n-ai cum sa nu ii iei, sunt prea valorosi. Nedelcu e prea valoros, patru. Benzar si cu Balasa, sase. N-ai cum sa nu ii iei pe astia sase."

"I-a facut Dumnezeu echipa, sase de la Steaua. Nu e norocos Contra? Eu asa cred."

"Daca o sa-l vada pe Filip e problema lui. Filip o sa joace acum cu Plzen."

