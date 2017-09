Interes MINIM pentru Steaua - Gaz Metan! Numar INCREDIBIL de bilete vandut cu 24 de ore inainte de meci

Dupa ce a fost suustinuta de 20.000 de oameni la meciul cu Plzen, Steaua se pregateste de un stadion gol cu Gaz Metan.

Stelistii sustin echipa doar in Europa. Pentru meciul cu Gaz Metan, vicecampioana vanduse doar 500 de bilete cu 24 de ore inaintea partidei. Sunt asteptati mai multi suporteri la ora partidei, insa este clar ca sustinerea nu va fi masiva. Asta in conditiile in care o victorie ar propulsa Steaua pe locul 2, la un punct in spatele lui CFR, chiar inainte de intalnirea directa de saptamana viitoare.

Nici Gaz Metan nu ii atrage pe stelisti. E penultima clasata si vine dupa patru infrangeri consecutive. Steaua a avut insa probleme in campionat, iar Dica si-a avertizat elevii. "Trebuie sa jucam la fel ca in Europa", le-a spus Dica.