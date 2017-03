UPDATE | Oficial: Craiova si-a prezentat ultima achizitie pentru atacarea titlului! Un alt jucator se afla la negocieri

CSU Craiova face achizitii in plin sezon.

UPDATE | Craiova l-a prezentat oficial pe croatul Filip Jazvic, fost la CFR si ASA.

Acesta a adunat 40 de meciuri in Liga I, marcand 7 goluri.

Oltenii incearca acum si rezolvarea mutarii lui Mrzljak.

Oltenii i-au trimis la echipa a doua pe Madson, Acka, Nuno Rocha si Kay, jucatori acuzati de probleme de comportament si contractuale. Multescu primeste in schimb doi croati cu experienta in Liga I.

Filip Mrzljak si Filip Jazvic vor semna contracte pe doi ani si jumatate, scrie ProSport. Ambii au experienta Ligii 1 si acum sunt liberi de contract.

Primul are 23 de ani, este mijlocas defensiv si a evoluat la Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb si la Pandurii, pentru formatia gorjeană inscriind 4 goluri in 45 de meciuri. in iarna trecută, Mrzljak a fost aproape de a semna cu Dinamo.

Filip Jazvic este mijlocas ofensiv, are 26 de ani si a jucat in Liga 1 la CFR Cluj si ASA Targu Mures, marcand 7 goluri in 40 de partide. A mai evoluat pentru Inter Zapresic, Dragovoljac si Istra in Croatia si la Hapoel Haifa, in Israel. Jazvic a marcat pentru ASA contra Craiovei in meciul disputat pe „Extensiv” anul trecut si incheiat 1-1.

Craiova a remizat cu Astra in prima etapa din playoff, 0-0 la Astra.