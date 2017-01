INCREDIBIL! Il mai stii? Era pariul de milioane al lui Becali, acum a revenit in Liga I, dupa 5 ani de exil

Era numit "micul Balaci", iar Gigi Becali spera sa faca din el un star de milioane.

Andrei Ionescu a disparut din Romania in 2011, cand Steaua renunta la el dupa 16 meciuri. A ajuns la Antwerp, insa dupa 28 de meciuri si un gol nu a convins, iar belgienii l-au lasat sa plece. In 2014, Ionescu a plecat la Ferencvaros, in Ungaria, un gol, 19 meciuri si a plecat inca o data, pentru ca din 2015 cariera sa sa se transforme.

Din vara lui 2015, Ionescu a inceput sa se antreneze alaturi de olandezii de la FC Eindhoven, in orasul unde a facut junioratul, la PSV. Vestea cea mare pentru fostul fotbalist al Craiovei a venit in 2016, cand Eindhoven i-a propus un contract de amatori, acceptat de Ionescu. Mijlocasul a fost folosit intr-un meci amical al lui FC Eindhoven, unde a jucat pe un post complet nou, de fundas stanga.

Astazi, Ionescu are 28 de ani, iar la FC Eindhoven a prins 5 meciuri si nu a marcat niciun gol. "Micul Balaci" a ales sa se intoarca in Romania, unde a fost prezent la reunirea lotului celor de la FC Voluntari.