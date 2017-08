Incepe sa se contureze "dream team"-ul lui Dica. Doar 2 jucatori lipsesc! Cum arata primul "11" cu Botosani

► Mayweather - McGregor e pe 27 august, de la 06:30 dimineata, in direct la ProTV

Dica ii mai asteapta pe Balasa si Coman si are echipa completa. Antrenorul Stelei a fost nevoit sa foloseasca improvizatii pana acum, fie ca a fost din cauza ca nu a avut jucatorii la dispozitie, fie ca a trebuit sa ii odihneasca.

La meciul cu Botosani, Steaua va alinia cea mai buna echipa posibila, cu doua exceptii. Balasa si Coman sunt inca nerefacuti, acestia urmand sa intre abia dupa pauza provocata de nationala.

"Coman va fi in lotul de 18 pentru meciul cu Botosani, vom vedea cum decurge jocul si daca va fi introdus pe parcurs. Nu este 100% refacut fizic dar e pe la 70-80%.

De Amorim trebuia sa se transfere imprumut, a cazut varianta, acum 2 zile stiam ca pleaca in Cipru definitiv, deocamdata nu s-a facut, vedem daca merge sau nu acolo.

Balasa se pregateste separat, e bine cum se prezinta medical, mai are o saptamana separat si apoi reintra cu echipa. Budescu e ok, face antrenament cu echipa, ne bazam pe el cu Botosani.", a spus Dica in coferinta de presa.

Echipa probabila a Stelei:

Nita - Benzar, Jorge, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Filip - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec