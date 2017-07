Inca un transfer la Craiova: oltenii i-au adus lui Mangia un italian care a jucat la nationala U21 si a trecut pe la Juventus

CSU Craiova a anuntat transferul italianului Fausto Rossi, in varsta de 26 de ani. Acesta este fost vicecampion european cu nationala U21 a tarii sale si a mai evoluat la Cordoba, Real Valladolid, Brescia, Vicenza si Trapani. Acesta a fost legitimat si la Juventus.

Fausto Rossi este cel mai nou transfer al oltenilor pentru Devis Mangia. Fotbalistul de 26 de ani, format de Juventus, vine dupa o prima jumatate mai putin buna de an, in care nu prea a evoluat la Trapani, formatie care a retrogradat din Serie B in Serie C.

Fausto Rossi a evoluat pentru nationalele U17, U20 si U21 ale Italiei, bifand meciuri inclusiv la EURO U21 din 2013, alaturi de fotbalisti precum Lorenzo Insigne, Ciro Immobile ori Marco Verratti.