Inca un jucator a plecat de la Steaua! Becali a cerut sa nu-l mai vada, Dica l-a trimis in liga a doua!

Tanarul Grecu s-a despartit de Steaua.

Adus de Nicolae Dica in aceasta vara de la Pitesti, tanarul Robert Grecu nu a impresionat in putinele minute jucate la Steaua si a intrat in colimatorul patronului. Becali a cerut sa nu-l mai vada pe Grecu in echipa Stelei, iar Dica l-a trimis la Pitesti, sa joace la FC Arges, in liga a doua.



"Eu pe Grecu l-am adus pentru ca, in momentul in care am venit la Steaua, aveam destul de putin jucatori sub 21 de ani despre care credeam eu ca puteau sa ne ajute in Liga 1”, a zis Dica, la Digi.



"In momentul in care au venit Nedelcu si Coman am considerat ca este mai bine pentru Grecu sa mearga undeva ca sa joace si am vorbit la FC Arges, iar el a mers la FC Arges. Incepând de astazi, el este jucatorul lui FC Arges”, a mai explicat Nicolae Dica.