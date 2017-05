Inca o gafa majora in regulament! LPF e posibil sa nu poata stabili nici cine joaca BARAJ

LPF e posibil sa ajunga la TAS si cu titlul, si cu retrogradarea.

Stiti deja ca nu avem o campioana clara in Liga I, titlul acordat Viitorului urmand sa fie atacat la TAS din cauza unei formulari absolut stupide in Regulamentul de Oragnizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF). Acesta nu prevede clar cum se diferentiaza echipele aflate la egalitate de puncte in playoff, dupa rezultatele direct doar din playoff sau din tot sezonul. LPF zice ca regulamentul e perfect, dar a incercat sa-l schimbe. FRF zice ca e imperfect, uitand ca totusi ea il gestioneaza. Nu mai insist, a facut-o toata lumea deja.

Nu este insa singura gafa majora din acest regulament. Exista una chiar mai evidenta. Iata ce scrie la articolul 29, „Sistemul competitional”, la litera d): „Jocurile de baraj (faza III). Echipa clasata pe locul 6 in play-out va disputa un joc de baraj tur retur cu castigatoarea jocurilor dintre echipele clasate pe locul 2 in cele doua serii ale Ligii a 2-a. Jocurile de baraj intre echipele clasate pe locul 2 in cele doua serii ale Ligii a 2-a vor fi organizate de FRF iar jocurile de baraj intre castigatoare si ocupanta locului 6 in faza play-out vor fi organizate de LPF”.