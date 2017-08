Inca doi jucatori au plecat de la Astra! De cine s-a despartit Iordanescu

Transferurile nu s-au terminat la Astra!

Chiar daca au schimbat complet lotul in aceasta vara, Iordanescu se intoarce in piata pentru inca doua achizitii. Astra cauta inlocuitori pentru Nicoara si Pitian. Cei doi fotbalisti si-au reziliat contractele cu fosta campioana a Romaniei. Nicoara isi doreste sa joace in strainatate, in timp ce Pitian n-a confirmat dupa transferul de la Pandurii si a fost lasat sa plece fara suma de transfer.



Nicoara a venit la Astra acum un an, in timp ce Pitian semnase abia in ianuarie.