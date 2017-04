Imaginea SENZATIONALA cu Gigi Becali care face azi inconjurul lumii! New York Times a publicat-o intr-un articol URIAS despre situatia Stelei

"Patronul si Armata se lupta pentru numele clubului", e titlul articolului pe care jurnalistul James Montague l-a scris dupa vizita pe care i-a facut-o lui Becali in palatul sau din centrul Bucurestiului.

Imaginea de deschidere a articolului a atras atentia miilor de oameni care au citit articolul publicat de NY Times. Imbracat intr-un costum albastru-electic, Becali domina salonul principal din palatul sau. Patronul Stelei vorbeste despre motivele disputei cu Armata si explica ce l-a facut sa intre in fotbal si sa o preia pe Steaua: "Cand esti bogat, vrei sa devii celebru. De aia m-am implicat la Steaua. Si am devenit celebru."

Omul de imagine al Stelei, Helmuth Duckadam, suporterii de la Peluza Sud, dar si cei din Peluza Ros-Albastra, noua incercare ultras a Stelei, comenteaza si ei situatia incredibila a clubului.

Poti citi AICI articolul din New York Times!

