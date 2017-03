Iliesta aduce SPECTACOLUL la Steaua! Anunt-surpriza inainte de ultimul meci al sezonului

Ilie Stan vine la Bucuresti sa-si bata fosta echipa.

Antrenorul lui ASA e sigur ca poate invinge cu un fotbal deschis si promite ca nu se va inchide in propria jumatate. Stan le-a cerut jucatorilor sai sa atace Steaua.

"Obiectivul meu e sa facem un meci frumos. Vreau sa fie spectacol. O sa jucam deschis. Ce avem de pierdut? Nimic. Atunci de ce sa ne baricadam? Nu, venim la Bucuresti sa pasam, sa atacam. Vorbesc serios! Chiar am in plan sa participam la un spectacol, in niciun caz nu venim sa jucam urat.

O sa-l blocam pe Alibec doar daca vom avea o echipa scurta, daca vom fi agresivi si daca vom fi atenti. Fiecare jucator e responsabil sa-l opreasca pe Alibec, nu va avea paznic special. Reghecampf are cel mai bun lot din Romania. Si cu absentele lor pot sa faca un joc foarte bun. Ma astept la o reactie a lor dupa infrangerea cu Dinamo", a spus Stan in Gazeta Sporturilor.