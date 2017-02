'Il aveti pe Sumudica, va spune el totul!" Cum l-a ironizat Reghecampf pe Sumudica dupa discutia cu Alibec

Marius Sumudica recunoaste ca pastreaza legatura cu Alibec si dupa transferul la Steaua.. Antrenorul campioanei a vorbit cu fostul sau jucator chiar dupa eliminarea din meciul cu CFR.

Reghecampf l-a bagat si el in sedinta pe Alibec, dar refuza sa dezvaluie ce mesaj i-a transmis. Reghe nu rateaza insa prilejul de a-l ironiza pe Sumudica.

"Am avut discutii foarte bune. Nu va pot spune ce am vorbit. Asa cum am vazut, il aveti pe Sumudica, va transmite el ce vorbeste cu jucatorii. Ce vorbesc eu, ramane intre noi. Denis a inteles foarte bine, e un baiat inteligent, e printre cei 5 capitani si cred ca reactia lui va fi alta!", a spus Reghecampf.