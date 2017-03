"Ideea a fost a lui Steliano. Am vrut sa-l facem lui Contra o bucurie" Ce i-au pregatit jucatorii lui Dinamo

Dinamo, in Champions League? De ce nu.

Jucatorii lui Contra isi fac curaj. Ei au intrat peste antrenor la conferinta si l-au comparat cu Simeone. Dinamovistii nu s-au putut abtine si au injurat-o pe Steaua.

"Ideea a fost a lui Steliano Filip. Am vrut sa-l facem lui Mister o bucurie.", a spus Nistor.

Contra a semnat cu Dinamo pana in vara. "Ramane sa ne califice in Champions League" - spun dinamovistii.

"La sfarsitul sezonului vrem sa mergem in Champions League! Nu ne multumim doar cu Europa League!", spune Hanca.

"Cine ma cunoaste, stie ca voi incerca sa castig fiecare meci", declara Contra.

Dinamo a avut multi fani in inima Olteniei, la Severin. Contra, Nistor si Rivaldinho au fost luati pe sus de suporterii care de 5 ani asteapta s-o vada pe Dinamo in Europa.