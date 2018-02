"I-am zis asta lui Enache de cand am venit la Steaua". Reactia surprinzatoare a antrenorului, dupa plecarea fotbalistului si declaratiile date ieri

"Am vorbit cu Becali si i-am zis: <Domnu' Gigi, pe mine m-ai luat de la Astra pentru ca ti-a placut ce jucam acolo. Eram mijlocas", a spus Enache ieri.

Gabi Enache s-a despartit de Steaua si a semnat un contract valabil pana la vara cu rusii de la Rubin Kazan, unde va primi 45.000 euro lunar. El a declarat ieri ca unul dintre motivele inssucesului sau de la Steaua este acela ca a fost folosit pe un post pe care nu mai jucase pana la transferul in tricoul ros-albastru.

Astazi, Nicolae Dica a vorbit si el intr-o conferinta de presa. El a dezvaluit ca a avut o discutie cu Enache in momentul in care a preluat banca tehnica a Stelei, spunandu-i acestuia ca il va folosi fundas dreapta.

"A fost decizia lui Enache sa plece. Am avut o discutie cu el si cu patronul dupa meciul cu Dinamo. Enache a decis ca e mai bine pentru el sa plece.



Enache ne-a ajutat, cu el in teren ne-am calificat in grupele UEL. A avut evolutii bune in campionat. Eu ii urez bafta.

Il avem pe Benzar pe postul de fundas dreapta, il avem si pe Balasa care poate juca acolo.

Eu, cand am venit la Steaua, i-am spus ca il voi folosi fundas dreapta. Daca Enache venea si imi spunea ca el nu poate sa joace fundas si vrea mijlocas, ii spuneam: <Bine, demonstreaza-mi si vei juca acolo>", a spus Dica.