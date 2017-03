"I-a ajutat vantul in prima repriza. Hagi e fratele meu" Reactia lui Contra dupa 0-0 cu Viitorul

Leicester - Sevilla, marti seara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro

Contra e multumit dupa 0-0 cu Viitorul, intr-un meci in care echipa lui Hagi a ratat 4 ocazii mari in prima repriza, insa Dinamo a echilibrat dupa pauza, in ultimele minute reusind sa aiba cateva ocazii uriase.

"I-a favorizat vantul in prima repriza, noi nu am putut sa ne adaptam, au castigat multe dueluri. Am vorbit cu baietii la pauza, am intrat mult mai bine, am avut doua ocazii de gol. A fost un egal echitabil, aveam nevoie mai mare de aceasta victorie decat un egal. E bine ca nu am pierdut, era mai greu sa ne gandim la campionat, acum sunt 5 puncte, sper sa putem sa castigam duminica, Craiova joaca extraordinar, jucatori rapizi, de atac.

Hagi e fratele meu, ce a realizat Gica aici e extraordinar. Ar trebui sa avem toate gazoanele din Liga I asa cum are Hagi aici, creste calitatea jocului, cresc jucatorii. A fost o decizie tactica a mea sa nu il iau pe Patrick Petre, conditiile meteo nu il ajutau fizic, l-am bagat pe Spataru, e greu intr-un meci de asemenea conditii. Florinel Coman are talent, sunt multe momente in care a facut diferenta.", a spus Contra dupa meci.