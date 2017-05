"Higuain de Colentina" costa 0 EURO! Cei 3 atacanti pe care echipele din Romania se vor bate la vara

Monaco - Juventus, de la 21:45 la ProTV

In aceasta vara, trei dintre cei mai buni atacanti din Liga a 2-a pot fi scosi pe piata transferurilor, in conditiile in care oficialii cluburilor din Liga 1 se plang de lipsa solutiilor pe acest post.

Daca golgheterul din acest moment al esalonului secund, Bogdan Chipirliu, isi va termina contractul cu Juventus si isi va gasi mai mult ca sigur un angajament avantajos din punct de vedere al salariului, in schimb pentru transferul altor doi atacanti de valoare cluburile interesante vor trebui sa plateasca sume de transfer.

Noul copil-minune al Aradului, Adrian Petre, pare atractiv mai ales din punct de vedere al varstei (19 ani), in timp ce unul dintre atacantii consacrati la nivel de divizie secunda, Cristi Cherchez, este pe lista de achizitii a unei treimi din cluburile din Liga 1.

1. ADRIAN PETRE (UTA) - 23 de goluri (25 meciuri)

Data nasterii: 11 februarie 1998 (19 ani)

Locul nasterii: Arad

Inaltime / greutate: 1,85m / 75 kg

Post: atacant central

Picior: drept

Echipe: UTA (2015-prezent)

Cota de piata: 300.000 de euro

Contract valabil: 30 iunie 2022

Petre va fi greu de oprit de UTA in aceasta vara, mai ales daca formatia aradeana nu va reusit promovarea in Liga 1. Considerat de multi mai valoros ca Dennis Man, fostul sau coleg de generatie cumparat de FCSB in iarna, el este un atacant puternic si speculativ in ciuda varstei fragede, fiind supranumit Ibrahimovic de fanii aradeni.

In perioada junioratului, acesta a fost monitorizat de Juventus, Inter și Fiorentina, iar la cateva meciuri din acest sezon a fost urmarit de scouteri de la Genoa Calcio. In ultimul an, FCSB si Dinamo au discutat cu cei de la Arad despre transferul tanarului fotbalist.

Atacantul a fost selectionat pana acum la toate nationalele de juniori ale Romaniei si la cea de tineret, unde insa nu a apucat sa debuteze. Tatal sau este fostul campion national si vicecampion mondial la fotbal-tenis Petre Tabarcea. Desi UTA va cere probabil in jur de 500.000 de euro in schimbul sau, pretul sau corect de cumparare este probabil cuprins probabil 250.000 si 300.000 de euro.

2. BOGDAN CHIPIRLIU (Juventus) - 27 goluri (25 meciuri)

Data nasterii: 21 iulie 1992 (24 de ani)

Locul nasterii: Galati

Inaltime / greutate: 1,88 m / 80 kg

Post: atacant central / mijlocas de banda

Picior: ambele

Echipe: Otelul Galati (2012-2016), Dunarea Galati (2013, imprumut), Fortuna Poiana Campina (2014-2015, imprumut), ACS Poli Timisoara (2015), Juventus Bucuresti (2016-prezent)

Cota de piata: 225.000 euro

Contract valabil: 30 iunie 2017

Chipirliu este un atacant aproape complet si la 24 de ani pare maturizat pentru Liga 1, acolo unde atacantii de valoare abia pot fi numarati pe degetele de la doua maini. Inalt si puternic, el exceleaza la jocul aerian si are un control foarte bun al balonului, tinand cont de inaltimea sa (1,88m).

Atacantul este pe lista celor de la Dinamo si CSU Craiova, fiind o tinta extrem de atractiva, in conditiile in care in aceasta vara i se termina contractul cu Juventus, iar el va putea fi legitimat din postura de jucator liber de contract. Galateanul este un specialist al promovarilor reusind pana acum nu mai putin de patru, cu Fortuna Campina (Liga 2), ACS Poli Timisoara (Liga 1) si Juventus (Liga 2, Liga 1).

3. CRISTIAN CHERCHEZ (Chingia Targoviste) - 17 goluri (26 meciuri)

Data nasterii: 1 februarie 1991 (26 de ani)

Locul nasterii: Targoviste

Inaltime / greutate: 1,86 m / 75 kg

Post: atacant impins / atacant second, mijlocas ofensiv

Picior: drept

Echipe: FCM Targoviste (2008-2009), Chindia Targoviste (2010-prezent)

Cota de piata: 250.000 de euro

Contract valabil: nespecificat (probabil iunie 2018)

Cherchez este unul dintre cei mai versatili jucatori de atac din Liga a 2-a, el putand evolua atat ca „varf” impins, cat si ca al doilea atacant sau ca mijlocas ofensiv pe oricare dintre cele trei pozitii din spatele atacantului.

Evolutiile lui constant bune nu au ramas fara urmari. In 2014, a semnat un contract si a mers in cantonament cu Dinamo in Spania, in perioada in care antrenorul „cainilor” era Flavius Stoican, dar pana la urma mutarea a picat din cauza unor complicatii privind drepturile sale federative, in conditiile in care la aceea data era detinut in coproprietate de FCM Targoviste si Chindia. Dinamo nu a renuntat sa il curteze, desi l-a transferat in vara anului trecut pe colegul sau Daniel Popa.

De altfel, nu este exclus in vara un schimb Cherchez - Popa + o suma de bani, daca „ros-albii” nu vor activa clauza de cumparare pentru atacantul de 22 de ani. Mai multe cluburi de Liga 1 (CSU Craiova, Viitorul, CSM Poli Iasi si Chiajna) s-au aratat interesate in trecut de serviciile sale, iar clubul francez Guingamp l-a chemat, in 2016, sa dea probe, dar oficialii targovisteni nu i-au permis sa mearga in Franta. Desi pretul oficial este de 250.000 de euro, probabil ca ar putea fi achizitionat si pentru 100-150.000 de euro.

