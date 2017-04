Hagi: "Vand ORICE!" Becali, gata sa profite! Oferta facuta pe cele doua PERLE ale Regelui

Gica Hagi a anuntat dupa meciul cu Dinamo ca orice jucator de la el din echipa este de vanzare.

Hagi spune ca va continua politica de a vinde jucatorii care confirma, insa preturile vor fi din ce in ce mai mari. Gigi Becali e gata sa profite de politica Regelui si sa ii ia pe Nedelcu si Coman, doi dintre cei mai buni jucatori din campionat.

"Vand orice. Daca imi convine pretul, e bine, daca nu, asta e. Pot pleca 10 jucatori in vara, eu n-am nicio problema. Vin altii din spate. Astept oferte pentru orice jucator”, a anuntat Hagi dupa meciul Dinamo – Viitorul 2-1.

Gigi Becali a facut deja o prima oferta pentru doi jucatori de la Viitorul: Florinel Coman si Dragos Nedelcu, vazut de tot mai multi specialisti titular cat de curand la echipa nationala.

"I-am zis lui Hagi ca ii dau trei milioane de euro pe cei doi. As putea sa ii iau doar daca Gica nu ia titlul. Daca iese campion, isi pastreaza jucatorii”, spune Gigi Becali.

Nedelcu este si pe in vederile lui Cosmin Contra: "Imi place mult de Nedelcu, sper ca selectionerul sa-l vada, chiar daca are 20 de ani e cerebral si stie cum sa se aseze in teren, are o liniste extraordinara, asa ca ma bucur ca exista un jucator ca el, speram sa scoatem si noi unul la fel", a spus antrenorul lui Dinamo.

Nedelcu are o selectie la prima reprezentativa, selectionerul Christoph Daum l-a introdus cateva minute in finalul amicalul din toamna cu Rusia, 0-1.