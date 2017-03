Hagi, REVOLTAT inainte de playoff: "Am muncit de pomana! Ei ne injumatatesc acum punctele! Sa incepem de la 0"

Hagi este suparat inainte de playoff pentru ca punctele se injumatatesc.

Hagi a declarat dupa infrangerea cu CFR, cu 0-1.

"Au simtit si azi ce inseamna playoff, cu meciuri grele, echipe bune. Trebuie sa fim mai inteligenti sa jucam meciuri de genul asta. Meciuri mari, cu jucatori cu o experienta mai mare decat a noastra"

"Vor fi teste importante pentru noi si trebuie sa aratam cat suntem de buni. Speram ca jucatorii care au mai multa experienta sa aduca mai mult"

"Propun sa incepem playoff-ul de la zero. Am muncit de pomana. Ne-am dus la TAS si ne-au luat jumatate de puncte... sunt puncte muncite. Mai bine sa ne ia toate punctele, sa incepem de la zero toate echipele.", a spus Hagi la DigiSport.