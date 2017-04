Hagi isi compara noua "perla" cu un jucator al Generatiei de Aur: "E fratele lui! I-l dau sa aiba grija de el" ;)

Astra 1-2 Viitorul | Echipa lui Hagi ramane in fruntea Play Off-ului, dupa un meci cu trei goluri, trei penalty-uri ratate si critici la adresa arbitrajului.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Hagi si-a luat revansa in fata Astrei, dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Viitorul s-a impus la Giurgiu cu 2-1, gratie unui autogol al lui Sapunaru si a unei reusite bifate de Aurelian Chitu. Pentru Astra a punctat Daniel Florea.

Chiar daca nu a marcat in meciul cu Astra, tanarul Florinel Coman a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Viitorului. Acesta a fost remarcat la finalul partidei de Hagi, care a laudat prestatia noii sale "perle".

Hagi l-a comparat pe Florin Coman cu Ilie Dumitrescu, fostul mare atacant al Stelei si al echipei nationale.

"Ceea ce a facut Coman in prima repriza, ma scuzati, ce sa mai comentam. E fratele lui Ilie Dumitrescu, prietenul lui. O sa i-l dau sa aiba grija de el, pentru ca seamana foarte mult", a spus Gheroghe Hagi la conferinta de presa de la finalul meciului cu Astra.

In varsta de doar 18 ani, Coman are 8 goluri si 6 assisturi in 24 de meciuri jucate pentru Viitorul in toate competitiile.