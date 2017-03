Hagi intalneste Steaua si Dinamo in primele doua meciuri din Play Off: "Sa facem 6 puncte! Dar nici 4 n-ar fi rele"

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Hagi a intrat primul in Play Off, dar va avea parte de un program infernal. Viitorul intalneste Steaua si Dinamo in primele doua etape ale "finalei campionatului". "Sa facem 6 puncte", isi doreste Gica Hagi.

"Regele" a marturisit ca isi doreste sase puncte din duelurile cu Steaua si Dinamo, primele din Play Off, dar ca s-ar multumi si cu patru.

"Primele doua meciuri sunt foarte importante, jucam acasa. Numai abordand meciurile la victorie ai sanse la titlu. Speram sa facem sase puncte, insa n-ar fi rele nici patru cu Steaua si Dinamo. Vor fi meciuri frumoase, cu siguranta", a spus Hagi la Digisport.

In sezonul regulat, Viitorul a pierdut ambele meciuri cu Steaua, dar i-a luat 4 puncte lui Dinamo.

"Ultimele sase meciuri am fost mai buni din toate punctele de vedere. Am avut vreo patru-cinci penaltyuri. Sansele sunt egale, sa speram ca avem si mai mult noroc, ca o sa dam mai multe goluri. In ultimele meciuri Viitorul - Steaua, Nita a fost cel mai bun portar din lume, a scos tot", a mai spus Hagi.