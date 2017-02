Hagi, in forma maxima: "Batem si Barcelona, sa nu va mirati! Avem incredere, curaj, forta"

Gica Hagi e convins ca juniorii sai vor reusit un rezultat urias in Youth League.

Echipa U19 a Viitorului a invins FC Copenhaga si s-a calificat in optimile Youth League, echivalentul Champions League pentru juniori. In turul urmator va intalni FC Porto, club cu o academie recunoscuta in toata lumea. Hagi nu se teme si anunta ca niici macar Barcelona nu le poate sta in cale pustilor sai! Daca trece de Porto, Viitorul poate da peste Barcelona sau Borussia Dortmund.



"De acum, orice se poate intampla. Avem o generatie foarte buna, jucatori care marcheaza 4 goluri pe meci. Porto? Nu am nicio problema. Ei sa se preocupe de noi, nu noi de ei. Avem incredere, curaj, forta, suntem puternici.

E deschis oricarui rezultat. Asta e o generatie cu 10-12 jucatori foarte buni si cu siguranta veti vedea 4-5 jucatori la nationala mare in viitor. Nu e nicio problema ca jucam in deplasare. Ii batem si la ei, nu e nicio problema. Batem si Barcelona, sa nu va mirati.

Noi trebuie sa ne impunem jocul nostru. Copiii sunt foarte buni si inca n-au spus totul. Au marja de progres. Aceasta victorie le-a adus o incredere enorma", a comentat Hagi, intr-o conferinta de presa.

Hagi e pe primul loc in Liga I si cu Viitorul, cu 4 puncte avans fata de Steaua.