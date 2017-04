Hagi, ALL IN in lupta pentru titlu: "Ma bat, cred ca ne-am asigurat locul 2 cu victoria asta!" Ce spune de lupta la titlu

Hagi e bucuros dupa 3-2 cu Astra si ifi felicita jucatorii pentru un sezon fantastic la Academie.

"In aceasta seara am demonstrat ca meritam sa fim in play-off. Sa castigi cu Astra de doua ori e ceva extraordinar. Ma bucur, e fericire mare. Jucatorii mei capata experienta de la meci la meci. Am facut o prima repriza extraordinara, pe urma am scazut putin presiunea. Cand le dai spatiu celor de la Astra, te pun in dificultate. Am aratat ca o echipa foarte buna. Ne batem sus, vedem ce se va intampla. Le-am luat presiunea jucatorilor, si-au indeplinit obiectivul. Au avut un an fantastic, sa fie fericiti. Ceilalti au presiune. Incercam sa facem fotbal frumos, azi am facut un pas important spre locul 2. Sa vedem daca suntem capabili si pentru locul 1!", a spus Hagi.