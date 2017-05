Hagi a dormit 3 ore, azi se gandeste deja la Champions League! Declaratie de ULTIMA ORA

Gica Hagi se gandeste deja sa continue performantele uriase pentru Viitorul!

Viseaza la grupele Champions League. Anunta transferuri importante, insa ii linisteste pe pustii din Academie: politica echipei de a promova tineri nu se schimba.

"Ce-ai facut ieri nu mai e valabil azi, asa e in fotbal. Suntem obligati sa fim mai buni, sa mergem pe o linie buna. Cu gandul asta m-am culcat aseara, cu gandul asta m-am trezit dimineata. Avem o academie foarte buna, suntem campioni in ultimii 5 ani la Juniori A. Campionii creeaza campioni. Am crescut tineri, 70% din lot provine din academie. Avem o mentalitate sanatoasa, de profesionisti.

Crestem copii, o sa vedeti jucatori care vin din spate. Nu ma intereseaza ce spun altii, imporant e ce facem noi. Am facut istorie. Constanta e campioana. Nu ma intereseaza subiectul TAS. Vreau sa fiu in continuare serios, sa nu supar pe nimeni. Am dormit 3-4 ore, acum astept sa vina mesajele.

Multa lume ne apreciaza, vom vedea de acum incolo ce mesaje vom primi. Ramanem modesti, trebuie sa formam o echipa buna, frumoasa, ne trebuie o strategie, o echipa competitiva care trebuie sa se lupte pentru calificare. Incercam sa luam jucatori, nu avem posibiltiati foarte mari. Cautam jucatori foarte talentati, asteptam momentul sa-i ofertam", a spus Hagi la Digisport.