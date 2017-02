Gnohere a auzit ca Becali vrea sa-l dea inapoi la Dinamo si l-a sunat imediat pe Reghe. Ce i-a spus la telefon

Gigi Becali a vorbit in direct la Sport.ro

Gigi Becali a declarat dupa meciul de ieri, cu Voluntari, terminat 2-2, ca il da pe Gnohere inapoi la Dinamo si mai da si 100.000 de euro ca sa il accepte dinamovistii inapoi.

Patronul Stelei a declarat ca a glumit cu jucatorul, incercand sa il "atace" pentru a juca mai bine. Gnohere nu a gustat gluma si l-a sunat astazi pe Reghecampf pentru a-l intreba daca Becali are intr-adevar de gand sa il dea inapoi la Dinamo:

"Gnohere nu e inca refacut, e la 50% din valoare. A avut nu stiu ce la glezna si primul cantonament nu l-a facut. Am facut o gluma cu Gnohere, nu vreau sa il dau la Dinamo. Am vrut sa il doara pe el, ca l-a sunat pe Reghe, ingrijorat, ca ce am vrut sa zic, daca e adevarat... i-a zis sa stea linistit sa isi vada de treaba lui.", a spus Becali la Sport.ro