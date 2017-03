"Gigi, iar ai ajuns la mana mea!" Dialog incendiar intre Becali si Sumudica! Ce au vorbit la telefon. VIDEO

Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Marius Sumudica imediat dupa infrangerea Stelei cu Viitorul.

Steaua a pierdut la Ovidiu cu Viitorul, iar Steaua are nevoie de Astra pentru a reveni pe primul loc. Sumudica i-a promis lui Becali ca il va ajuta din nou, asa cum a facut si acum doi ani, cand i-a pus titlul in brate rivalului sau.



"Sunt prieten cu Sumudica. Eu gasesc motive sa il sun. M-a luat ultima data cand a raspuns, a zis sa nu-l mai sun cand e nervos. Eu l-am sunat sa il intreb daca Lung si Teixeira o sa fie apti, ca vreau sa ii bat pe Viitorul.

Eu nu am probleme cand ma suna, m-a sunat dupa meciul cu Viitorul cu susta, e baiat destept, ii merge mintea. E un baiat destept, imi place de el. Zice ba Gigi, iar ai ajuns la mana mea. Stai linistit ca ii bat eu acum. Si asa este, am ajuns la mana lui. Are dreptate.

Astra nu mai poate pune probleme, sa spunem ca ne pun noua, dar la titlu nu mai au cum, e prea mare diferenta intre ei si Viitorul. Pe noi pot sa ne faca daca o sa ne invinga. Singurele echipe care mai pot sa ia titlul de la Viitorul sunt Steaua si CFR. Craiova si Dinamo nu au, e diferenta de puncte, ele se bat pentru locul 3.", a spus Gigi Becali la Sport.ro.