Gest SENZATIONAL in familia unui stelist! A devenit TATUAJ pe bratul fratelui sau dupa un gol pe care l-a marcat

N-a avut cel mai bun start la Steaua, dar asta nu i-a descurajat pe cei mai mari fani ai sai.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Familia lui Dennis Man il sustine cu toate fortele pe pustiul cumparat de Becali cu 400 000 de euro de la UTA. Fratele lui Dennis, Alberto, si-a facut un tatuaj cu o imagine in care fotbalistul sarbatoreste unul dintre golurile marcate pentru UTA!

"Am mare incredere in el, o sa-l vedeti din sezonul viitor. Eu l-am ochit, cred ca n-am cum sa ma insel!", a anuntat Becali.

Pana sa dea goluri la prima echipa, Man a devenit golgeter in 2017 la Steaua 2, in liga a 3-a. A marcat aproape in fiecare meci jucat anul asta!