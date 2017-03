GENIAL! Bolid de lux? Nu! Fotbalistul din Romania care vrea sa-si cumpere TRACTOR cu televizor in cabina!

Un fotbalist de la Timisoara nu viseaza la nicio super-masina.

Acesta vrea un...tractor daca echipa scapa de retrogradare. Timisoara are doua victorii consecutive si a scapat de locurile care duc direct in B.



Seroni e Ronaldo al Timisoarei, spune Popa, care-l propune pe nationala.



"Nu stiu daca Seroni se gandeste la nationala, el acuma se gandeste sa-si cumpere un tractor"



"A vazut el acum un tractor cu televizor inauntru. Daca ramane Zidane la Real Madrid, parerea mea e ca are cale deschisa spre Real", spune Ionut Popa.