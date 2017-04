Ganea, aproape de revenirea in Liga I! Negocieri cu clubul care a DAT AFARA 4 antrenori in acest sezon

Ionel Ganea este in negocieri avansate cu Targu Mures!

Dupa ce l-au demis pe Ionut Chirila in timp record, sefii de la Targu Mures l-au contactat pe Ionel Ganea pentru preluarea echipei. Negocierile sunt avansate, iar directorul general Cristian Chertes a confirmat, potrivit Dolce.

Ar fi al cincilea antrenor din acest sezon la Targu Mures, dupa Dario Bonetti, Dan Alexa, Ilie Stan si Ionut Chirila. ASA este ultima in playout, cu 10 puncte.

Ionut Chirila l-a aparat pe fratele sau intr-o postare pe Facebook in care ii acuza pe sefii clubului ca au incercat sa impuna jucatori in primul 11.

"Cunosc si faptul ca lui frate-miu conducerea a incercat sa-i impuna jucatori in primul unsprezece imediat dupa meciul cu Botosani. Cand urmaream jocul cu Voluntari l-am auzit pe viceprimarul Claudiu Maior exclamand ca jucatorii ar trebui sa traga la poarta ca "el asa le-a spus la pauza". Deci finantatorul unui club, autoritate locala, merge in vestiar si da indicatii tehnice jucatorilor. Jucatorii nu ar trebui sa fie sub directa autoritate a antrenorului si atat? Insa cand un jucator respecat, dar pe cale sa devina istorie, are posibilitatea de a scurtcircuita relatia de subordonare pe care ar trebui sa o aiba cu principiile antrenorului si stabileste o "bisericuta" cu presedintele sau finantatorul atunci exista o problema.

Ma intreb ce urmareste cu adevarat ASA Tg Mures? De ce angajeaza antrenori pe care vrea sa-i discrediteze sau sa-i puna in situatii umilitoare si fara iesire? Este asta o strategie ca sa evite retrogradarea? Oare cum o iesi in final casa aia la care schimbi arhitectul si compania de constructie in fiecare saptamana?", a scris artistul.