"FCSB fara Alibec e ca nunta fara lautari" Sumudica a dezvaluit care este slabiciunea atacantului

Steaua - Astra, azi la 20:30

Steaua se pregateste sa dea piept cu Astra in aceaasta seara in campionat, iar echipa lui Sumudica va juca impotriva mai multor jucatori ce au evoluat la giurgiu. Enache, Boldrin, De Amorim si Alibec sunt oamenii ce au fost transferati de Steaua in ultimii 2 ani de la Giurgiu.

Cel mai periculos dintre ei este Alibec, despre care Sumudica spune ca e cel mai bun jucator din Liga I: "Nu ziceti ca e creatia mea, ca n-ati vazut ca si Hagi spune ca e creatia lui, acum si Reghe o sa zica ca e creatia lui. O sa ii acordam o atentie sporita, FCSB-ul fara Alibec e ca nunta fara lautari, inseamna o scadere de 30-40%", a spus Sumudica.

Antrenorul Astrei a dezvaluit si care sunt defectele lui Alibec: "Isi pierde rabdarea repede, e innebunit ca toate mingile sa le joci cu el, sa fie in meci. Are carisma aia de lider, de conducator si are micile lui minusuri".