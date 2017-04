'Exista derby intre FCSB si Dinamo?' Ce raspuns a dat Contra: "Vom juca la limita regulamentului!"

Derby-ul reinventat nu-i face pe dinamovisti sa nu-si ia rivalii in serios. Contra abia asteapta Steaua - Dinamo de maine.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Dinamo nu va putea conta pe Penedo, care a revenit abia ieri in tara de la nationala Panama si are nevoie de 48 de ore ca sa-si regleze problemele cu fusul orar. Contra e sigur ca va fi derby la intensitate maxima intre Steaua si Dinamo, chiar daca ros-albastrii si-au schimbat numele oficial in FCSB.

Cele mai importante declaratii date de Contra:

"Daca toata lumea pleaca dupa derby, plecam si noi (rade). Nu pleaca nimeni! Noi trebuie sa ne rezolvam problema, sa marcam goluri. Vom incerca sa avem mai multe ocazii, sa marcam gol sau goluri si sa castigam acest meci. La un derby e foarte usor pentru un antrenor, jucatorii sunt motivati. Atmosfera va fi foarte buna, tuturor jucatorilor le place sa joace meciurile astea. Ar fi extraordinar sa fie 40 000 de oameni in tribune maine seara."

"Incerc sa-l aduc pe un drum bun, a avut o schimbare de atitudine, de aia a si jucat, a avut curajul sa bata penalty. Nu sunt suparat nici pe el, nici pe Spataru. Atitudinea trebuie sa fie foarte buna. Poate Patrick Petre e unul dintre cei mai talentati jucatori pe care i-a dat Dinamo in ultimul timp. Ar fi pacat sa se iroseasca o valoare a clubului Dinamo. Eu voi incerca sa fac tot ce pot ca sa nu se intample asta."

"Incercam sa deblocam jucatorii, sa-i ajutam sa fie mai inspirati pe faza de atac. Nu e usor cand esti intr-o pasa de-asta. Azi vedem si daca vom putea conta pe Palic, e un mare semn de intrebare pentru noi."

"Penedo nu va fi in lot la meciul cu Steaua, abia a venit de la nationala si are nevoie de doua zile ca sa-si rezolve problemele cu fusul orar."

"Va fi un derby tensionat, in care ambele echipe vor juca la limita regulamentului. Sper sa vedem un derby cu ocazii, cu goluri si sper sa castigam noi."

"Derby va fi intotdeauna, indiferent de numele pe care-l are echipa!"