EXCLUSIV | "Unde ma duc daca Steaua si Astra imi fac oferte identice?" Anuntul lui Budescu despre transfer

Budescu a vorbit la Sport.ro despre viitoarea sa destinatie in aceasta iarna.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

"Am vorbit cu Ioan Niculae, mi-a spus ca ma vrea la Astra, ca sunt conditiile care sunt... Eu i-am zis ca o sa ma gandesc."

"Daca as avea doua oferte identice de la Steaua si Astra probabil as alege Astra, pentru ca acolo mi-am petrecut cel mai mult timp"

"Daca merg acolo, sper sa nu mai fie probleme la club."

"Am mai vorbit cu Denis Alibec de cateva ori, mi-a zis ca totul e ok, se pregateste. A zis ca totul e ok deocamdata. N-a incercat sa ma convinga sa merg la Steaua"

"Am oferte concrete din Turcia, Serbia si de la Steaua. De la Steaua si Astra nu am primit o hartie, dar am discutat", a spus Budescu la Sport.ro.