EXCLUSIV Super salariul cu care Becali il atrage pe Deac la Steaua! Ar fi al doilea din lot, dupa Alibec

Steaua poate da lovitura cu Deac.

Gigi Becali vrea sa il transfere pe Deac de la CFR in aceasta vara si il atrage pe acesta cu un salariu foarte mare pentru Liga I. Becali ii ofera peste 15.000 de euro pe luna, ceea ce l-ar face al doilea cel mai bine platit jucator din lotul Stelei.

Stelistul cu cel mai mare salariu in acest moment este Alibec, acesta avand 20.000 de euro pe sezon, fiind urmat de Gnohere si Pintilii, amandoi cu cate 15.000 de euro. Restul jucatorilor au un salariu de maxim 10.000 de euro pe luna la Steaua.

Becali a redus mult din plafonul salarial dupa ce a scapat in ultimul an de Stanciu, Chipciu, Varela sau Tosca, primii avand in jur de 30.000 de euro salariu, Varela 25.000 iar Tosca 15.000 de euro luna.

Majoritatea jucatorilor din lotul Stelei sunt platiti cu 10.000 de euro pe luna, asa cum e cazul celor veniti de la Astra, De Amorim, Boldrin si Enache.