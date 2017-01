Prima lovitura a Stelei pregatita pentru vara acestui an! Jucatorul vorbeste despre transfer

Steaua a adus 3 jucatori in aceasta iarna, si-a acoperit majoritatea posturilor cu probleme, dar lista de transferuri nu se incheie aici.

Una dintre tintele pentru aceasta iarna s-ar putea transforma in primul transfer al verii 2017 la Steaua.



Celeban a vorbit pentru Sport ProTV despre interesul Stelei, iar acesta spune ca e interesat de un transfer, insa din vara.



Celeban mai are 6 luni de contract cu Slask.



"Nu as refuza Steaua, dar mai am 6 luni de contract si ma gandesc numai la Slask.", a declarat Celeban.

In aceasta iarna, Steaua i-a adus pe Alibec, Gnohere si Balasa.