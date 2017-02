EXCLUSIV Inca unul a plecat azi de la Steaua. Reghecampf l-a trimis la o alta echipa din Liga I

Steaua a cedat inca un jucator.

Steaua l-a luat pe Pleasca astazi si s-a intarit in defensiva dar a si renuntat la un jucator. Reghecampf a decis sa il trimita pe Dan Popescu la Chiajna, acolo unde va juca imprumut pana in vara.

Popescu a venit in vara de la Timisoara, odata cu Ovidiu Popescu, insa nu a reusit sa se impuna in prima echipa a Stelei. Acesta joaca fundas stanga insa nu a avut nicio sansa de titularizare in fata lui Momcilovici.

Dan Popescu se inscrie astfel pe lunga lista de plecari de la Steaua in aceasta iarna. Pana acum, au fost cedati la alte echipe sau lasati sa plece liberi de contract Aganovici, Golubovic, Vilceanu, Ontel, Mitrea, Popa, Tosca si Bourceanu.

Alti doi jucatori trecuti pe linie moarta de Steaua sunt Chitosca si Enceanu.

Dan Popescu poate debuta cu Dinamo, in acest week-end.