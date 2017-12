"Este Omrani de vanzare la Steaua?" Raspunsul liderilor de la CFR Cluj si suma la care e evaluat fotbalistul adus de la OM

Francezul Bilel Omrani le-a luat fata spaniolului Urko Vera si senegalezului Ibrahima Balde si a devenit titular in atacul CFR-ului. Acesta a contribuit cu 4 goluri la parcursul liderului campionatului, marcand inclusiv aseara, in victoria 3-0 cu FC Voluntari.

Omrani a devenit principalul om de atac al lui Dan Petrescu. Chiar daca are tot 4 goluri, la fel ca Urko Vera si Ibrahima Balde, antrenorul a ajuns sa il prefere pe francez, dupa ce Omrani si-a schimbat radical atitudinea si a inceput sa se implice mult mai mult la antrenamente.

Adus de la Olympique Marseille, Omrani a jucat 15 meciuri in acest sezon al Ligii I, bifand 4 goluri. In stagiunea trecuta, el a dat 5 goluri in 28 de meciuri.

Chiar daca nu are cifrele unui goleador, Omrani s-a remarcat prin jocul altruist, el fiind si un pasator si un servant pentru colegii sai.

Omrani a ajuns si in atentia rivalilor stelisti, Becali vazandu-l pe fotbalist la cateva meciuri.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, spune ca Omrani este disponibil pentru o vanzare inclusiv la Steaua, insa doar in schimbul unei sume corecte. Totusi, oficialul din Gruia prefera ca Omrani sa ramana la CFR cel putin pana la vara, cand spera ca acesta sa isi faca o cota si mai buna.

"Nu am negociat cu Steaua pentru Omrani, au fost doar niste informatii aparute in presa. Dar sigur ca orice jucator poate fi transferat si se poate negocia, insa doar in schimbul unei sume corecte. Din suma aceea, putem aduce un fotbalist mai bun sau poate doi.

Omrani mai trebuie sa joace, nu ar fi bine sa-l dam in iarna. Daca el continua asa pana la vara, pentru ca si-a schimbat vizibil atitudinea, suma va creste si noi asta speram. Sa nu uitam ca e un jucator de doar 24 de ani", a spus Iuliu Muresan la PRO X.

Muresan a vorbit si despre planurile pentru intarirea CFR-ului, dar si despre eventualele plecari.

"Noi am adus deja doi jucatori, pe Costache si Mailat, pentru ca simteam nevoia sa avem mai multa viteza pe benzi. Probabil ca acum ne mai trebuie un atacant, pentru ca acum ne bazam mai mult pe Omrani. Si un mijlocas ne-ar trebui, poate un numar 10, desi Dan Petrescu nu joaca cu asa ceva. Dupa parerea mea, ne trebuie un fotbalist care sa bata fazele fixe bine.

Dupa ultima etapa, vom analiza situatia. Noi urmarim multi jucatori, avem o lista deschisa si vom vedea pe cine vom aduce, dar si cine va pleca", a adaugat el.

Bilel Omrani este evaluat de transfermarkt.de la 750.000 euro, dar sefii CFR-ului spera sa obtina cel putin 1.5 milioane de euro la finalul sezonului in schimbul atacantului de 24 de ani.